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La promessa

ANTICIPAZIONI19 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 20 giugno in prima serata

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 20 giugno in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 20 giugno, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 20 giugno in prima serata

Guillermo Serrano (Lorenzo) e Xavi Lock (Curro) in La Promessa
Guillermo Serrano (Lorenzo) e Xavi Lock (Curro) in La Promessa

Nella puntata di sabato 20 giugno in prima serata, Maria, Teresa e Vera mettono la pulce nell'orecchio di Simona che suo figlio Tono potrebbe avere una relazione con Enora. Alla notizia, Simona si mostra felice perché annuncia che Tono, in realtà, non è sposato con Norberta ed è ufficialmente un uomo libero.

Quando Simona prova a chiedere a Tono di Enora, questi non si sbilancia, lasciando la madre in preda alla curiosità. I due giovani danno invece l'annuncio del loro fidanzamento a Manuel, il quale non si dimostra particolarmente felice.

Manuel è infatti pensieroso per l'incontro che lo attende con Leocadia

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