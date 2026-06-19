Scopriamo cosa succederà sabato 20 giugno, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di sabato 20 giugno in prima serata, Maria, Teresa e Vera mettono la pulce nell'orecchio di Simona che suo figlio Tono potrebbe avere una relazione con Enora. Alla notizia, Simona si mostra felice perché annuncia che Tono, in realtà, non è sposato con Norberta ed è ufficialmente un uomo libero.

Quando Simona prova a chiedere a Tono di Enora, questi non si sbilancia, lasciando la madre in preda alla curiosità. I due giovani danno invece l'annuncio del loro fidanzamento a Manuel, il quale non si dimostra particolarmente felice.

Manuel è infatti pensieroso per l'incontro che lo attende con Leocadia

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