Scopriamo cosa succederà venerdì 19 giugno nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di venerdì 19 giugno, Catalina viene a sapere del possibile allontanamento di Lope dalle cucine e decide di intervenire.

Vera e Teresa, preoccupate per Samuel, chiedono dove possa essere, e Petra e Maria rivelano che l'uomo non si è mai recato al vescovado. Ricardo si arrabbia con Santos per le accuse che ha mosso a Pia.

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