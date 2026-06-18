Scopriamo cosa succederà venerdì 19 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 19 giugno, Catalina viene a sapere del possibile allontanamento di Lope dalle cucine e decide di intervenire.
Vera e Teresa, preoccupate per Samuel, chiedono dove possa essere, e Petra e Maria rivelano che l'uomo non si è mai recato al vescovado. Ricardo si arrabbia con Santos per le accuse che ha mosso a Pia.
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