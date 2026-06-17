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La promessa

ANTICIPAZIONI17 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 18 giugno

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 18 giugno su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 18 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 18 giugno

Angela Echaniz Oyarzabal (Vera) in una scena de La Promessa
Angela Echaniz Oyarzabal (Vera) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 18 giugno, tra Catalina e Martina aumentano le tensioni e Leocadia decide di parlare con il marchese per porre fine alla situazione.

Pia rivela a Ricardo di aver ucciso il barone de Linaja, padre di suo figlio Diego. Nel frattempo, Tono prosegue il suo corteggiamento nei confronti di Enora e organizza un picnic per conoscerla meglio.

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