Scopriamo cosa succederà giovedì 18 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 18 giugno, tra Catalina e Martina aumentano le tensioni e Leocadia decide di parlare con il marchese per porre fine alla situazione.
Pia rivela a Ricardo di aver ucciso il barone de Linaja, padre di suo figlio Diego. Nel frattempo, Tono prosegue il suo corteggiamento nei confronti di Enora e organizza un picnic per conoscerla meglio.
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