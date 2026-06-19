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La promessa

ANTICIPAZIONI19 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 20 giugno

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 20 giugno su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 20 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 20 giugno

Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa
Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 20 giugno, Curro e Angela scoprono il Capitano de La Mata è coinvolto in una losca operazione di traffico d'armi. Curro rifiuta però di denunciarlo.

Ricardo rivela al figlio di aver sacrificato la sua posizione per farlo riassumere a La Promessa e gli chiede i di provare ad essere almeno cordiale con Pía. Simona è preoccupata per i rapporti tra Martina e Catalina e chiede loro di scusarsi.

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