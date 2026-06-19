Scopriamo cosa succederà sabato 20 giugno nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di sabato 20 giugno, Curro e Angela scoprono il Capitano de La Mata è coinvolto in una losca operazione di traffico d'armi. Curro rifiuta però di denunciarlo.

Ricardo rivela al figlio di aver sacrificato la sua posizione per farlo riassumere a La Promessa e gli chiede i di provare ad essere almeno cordiale con Pía. Simona è preoccupata per i rapporti tra Martina e Catalina e chiede loro di scusarsi.

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