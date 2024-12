Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 14 al 20 dicembre su Rete 4, Jeronimo è stato assassinato e sembra che sia morto a causa di una rapina. Abel vuole dire tutta la verità sulla finta gravidanza di Jimena, ma la donna è contraria perché vuole recuperare il rapporto con Manuel. Petra non riesce a superare il dolore per la morte di Feliciano e ne parla con Teresa.

Manuel rivela di essere innamorato di un'altra donna e ha un'accesa discussione con Jimena. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE