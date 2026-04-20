Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 13 al 19 aprile su Rete 4, il giorno del battesimo dei figli di Catalina si trasforma in un momento di panico e tragedia a causa dell'intervento di Eugenia.



Nonostante il divieto di partecipare alla cerimonia, la donna sopraggiunge minacciando l'intera famiglia con la pistola trovata in un cassetto del capitano Lorenzo. Tenta di sparare al duca, ma Adriano gli salva la vita venendo colpito al suo posto.



Mentre tutti sono impegnati a soccorrere il marito di Catalina, Eugenia rapisce uno dei gemelli e si rifugia in cima a una torre, minacciando di lanciarsi nel vuoto insieme al bambino.



L'intervento di Curro si rivela provvidenziale per le sorti del piccolo Andrés, ma non per Eugenia.



La giornata scuote in maniera particolare tutti i membri della Promessa, a partire proprio da Curro, che non riesce a darsi pace per quanto accaduto.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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