Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 3: le anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio

Yildiz diventa virale sui social e attira l’attenzione di Selim, che le offre un contratto televisivo. Determinata a sfruttare l’occasione, decide anche di lanciare un proprio canale online, Durante una cena con Emir, Yildiz riesce persino a coinvolgere l’attore Enis Arikan come primo ospite.

Nel frattempo, una cena di famiglia degenera: Yigit, ferito dalle parole di Halit, perde il controllo ed esce dal ristorante. Lila lo segue per calmarlo, ma i due finiscono per litigare e lui la abbandona in autostrada. Riaccompagnata a casa dalla polizia, Lila racconta tutto, scatenando l’indignazione dei suoi familiari.

Crescono i sospetti su Halit e Leyla: Zerrin è convinta che tra i due ci sia una relazione e lo confida a Zehra.

In effetti, Halit nasconde una storia segreta con Leyla, tanto da regalarle una casa e passare la notte con lei, mentre giustifica le sue assenze con impegni di lavoro, suscitando la gelosia e le insicurezze di Yildiz.

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