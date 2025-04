Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 12 al 18 aprile su Rete 4, Margarita viene informata che Ignacio è disposto a evitare che Martina finisca in convento, purché lei accetti il matrimonio tra lui e sua madre. Jana e Manuel finalmente si incontrano. La domestica gli racconta quello che è accaduto alla Promessa, gli parla di Martina ma in un primo momento non trova il coraggio di dirgli che Pia è viva. Lorenzo va in cucina con un vasetto di marmellata e chiede spiegazioni a Lope e alle cuoche. Di fronte ai sospetti del capitano, il progetto intrapreso dalla servitù viene immediatamente interrotto. Pelayo chiude la porta in faccia a Catalina che è andata a trovarlo per un confronto. Tuttavia lei, insistendo, riesce a convincere il conte almeno ad ascoltarla. Se in un primo momento il conte de Ayala sembra accontentarsi di una benedizione di Martina al matrimonio tra lui e Margarita, successivamente torna sui suoi passi e resta convinto che la soluzione migliore per la ragazza sia il convento. Tuttavia, Margarita decide di intervenire e porre fine alla questione una volta per tutte. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

