La promessa, il riassunto della settimana dal 12 al 16 febbraio

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 12 al 16 febbraio su Canale 5, Jimena dice a Manuel che, per il bene di entrambi, è meglio smettere di fingere di amarsi. Manuel accetta di buon grado. Jana e Maria iniziano le ricerche della casa d'infanzia di Jana, ma senza successo. Il capitano Lorenzo cerca sempre di più di intromettersi negli affari della Promessa, parlando con Catalina. Manuel confida a Mauro di essere innamorato di una donna ma di non riuscire a rivelarle i suoi sentimenti per paura. Dopo aver parlato con Lope, Simona e Candela, Pia propone a don Romulo e Mauro di sospendere le lezioni per dare spazio a un nuovo insegnante che venga da fuori. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

