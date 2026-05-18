Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dall'11 al 17 maggio su Rete 4, proseguono i preparativi per la festa in onore di Adriano e Catalina. Alla tenuta sono attesi ospiti prestigiosi e il nuovo conte si prepara al meglio per essere all'altezza della situazione.



Manuel si confronta con Alonso e Leocadia affinché possa non presenziare all'evento. Non ha intenzione di fare nuove conoscenze, in particolar modo con fanciulle in cerca di marito. Alla fine decide di partecipare e qui conoscerà Enora Mendez, la donna che si è introdotta più volte di nascosto nell'hangar.

In seguito, il giovane avrà modo di manifestare tutto il suo disappunto per le modalità adottate dalla ragazza.



Manuel non sarà, però, l'unico ad avere un incontro particolare durante la festa. Leocadia viene molestata da un marchese amico del capitano Lorenzo e la sua reazione non si farà attendere, dando il via a una serie di altri eventi.



Tra la servitù, Lope vuole incastrare il padre di Vera e fa di tutto per convincere la ragazza a dargli il suo benestare per conoscerlo.



Alonso è sempre più vicino al suo addio alla Promessa, ma prima di lasciare definitivamente il posto di lavoro riceve una toccante proposta da Alonso.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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