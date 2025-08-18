Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dall'11 al 17 agosto su Rete 4, Cruz decide di richiamare a palazzo Pia e Romulo, assecondando tutte le loro condizioni. Per la servitù non si tratta, però, dell'unico cambiamento. Di fronte alle insistenti provocazioni di Petra, Cruz decide di farle un torto ed eleggere proprio Pia come sua cameriera personale. Messo alle strette, padre Samuel è costretto a raccontare la verità a Maria Fernández: i soldi raccolti a La Promessa non vengono utilizzati per la ristrutturazione della chiesa, come anticipato ai marchesi, bensì per aiutare i più bisognosi. La stessa domestica continua a trascorrere diverso tempo insieme a Jana, finché una mattina viene trovata da Petra mentre dorme al piano nobile. La signora Ros continua a istruire Jana sulle buone maniere della nobiltà e arriva a mettere in guardia Cruz: se lo scopo della marchesa è metterla in ridicolo durante la festa di fidanzamento con Manuel, il piano potrebbe non andare a buon fine grazie ai brillanti passi avanti fatti dalla giovane.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

