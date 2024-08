La promessa, il riassunto della settimana dal 10 al 16 agosto

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 10 al 16 agosto su Canale 5, Margarita suggerisce a Manuel un matrimonio di facciata, che nel privato liberi i coniugi, ma Jimena non è d'accordo. Alonso scopre da Pia che Romulo è gravemente malato e lo obbliga a una settimana di riposo, pena il licenziamento in tronco. Curro si avvicina sempre più ad Alonso e gli dice che vorrebbe che fosse lui suo padre, alimentando i sospetti di Cruz, che arriva a chiedere a Lorenzo di allontanarlo dalla tenuta. Manuel racconta a Jana che Abel è ancora convinto di essere il suo fidanzato e questo la spinge a chiarire la situazione con il medico, che però la sorprende con una proposta di matrimonio. Manuel scappa da La Promessa, lasciando una lettera a Catalina in cui confessa la situazione insostenibile con Jimena. Proprio quest'ultima è la più colpita dalla partenza del marito. Martina è sempre più depressa, tanto che Curro andrà di notte in camera sua per affrontare la sua situazione. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.50 e il weekend alle 15.50, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE