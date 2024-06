La promessa, il riassunto della settimana dal 10 al 14 giugno

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dal 10 al 14 giugno su Canale 5, Cruz chiede a Curro di tenere sott'occhio Martina per evitare che faccia altre azioni sconsiderate, e il ragazzo accetta. Jana visita Ramona, che ora si sente meglio e caccia via la ragazza rimproverandola perché è tornata a Lujan. Intanto Fernando ha rischiato la vita per un attacco di cuore ma si è salvato in tempo grazie alla pillola che gli somministra Margarita. Jimena comincia a tramare la possibilità di un finto aborto nel modo più pericoloso possibile. Infine, Jana, insieme a Curro - presentato col nome Marcos - chiederà a Ramona di dire loro la verità. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 15:00, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

