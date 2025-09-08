Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dall'1 al 7 settembre su Rete 4, Jana torna alla residenza, per la gioia di Manuel e la delusione di Cruz. Nelle nuove puntate, disponibili integralmente su Mediaset Infinity, Pelayo incontra Catalina e le spiega i motivi del suo addio improvviso. Sebbene fosse innamorato di lei, non voleva assecondare il piano di Cruz di corteggiare la giovane e portarla via dalla tenuta. Negli stessi istanti, anche Manuel scopre da Maria che la madre ha messo pressione a Jana, prima allontanandola dalla servitù e poi tramando ai suoi danni insieme alla signora Ros. Dopo una terribile telefonata che fa pensare al peggio, Jana fa ritorno alla Promessa e fin da subito appare più determinata che mai a non sottostare ai divieti imposti dalla marchesa. Quest'ultima deve presto anche difendersi dall'accusa di non aver mai mandato gli inviti per la festa di fidanzamento, facendo sospettare anche Alonso. Nel frattempo, Maria appare sempre più vicina a padre Samuel, arrivando addirittura a baciarlo. In preda alla follia, José Juan tenta di uccidere Martina con un fucile. Il colpo, però, non raggiunge il bersaglio grazie al tempestivo intervento di Julia, la quale conviene insieme a Curro che Martina si allontani dalla Promessa per un po' di tempo.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE