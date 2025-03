Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dall'1 al 7 marzo su Rete 4, Catalina consegna ad Adriano la collana che le ha regalato Pelayo affinché il contadino possa saldare il suo debito con la banca. Romulo affronta Petra, ancora fermamente convinta che Diego debba essere tenuto da Gregorio, e arriva a una soluzione radicale per fermare le pretese della governante. Sul fronte, Paco rimane gravemente ferito durante uno scontro a fuoco e la ferità lo porterà alla morte. Dopo il bacio e una costante situazione di disagio, Alonso chiede a Maria Antonia di lasciare La Promessa. Cruz, però, non è dello stesso avviso e tenta di scoprire la verità. Santos scopre Lope a letto mentre Jana e Vera lo accudiscono in segreto. Promette di non rivelarlo a Petra, poi cambia idea e rivela tutto tranne che ci fossero Jana e Vera. Nel frattempo arriva una lettera dal fronte ai marchesi e anche a Jana: Curro e Manuel sono sani e salvi. Il dottore dice che Ayala è stato avvelenato con la cicuta e Martina si sente accusata da tutti. Jana, su ordine di Romulo, va da Pia, nascosta in una grotta dopo aver inscenato la sua porte per ingannare Gregorio e salvare suo figlio. Virtudes e Simona fanno pace, e la giovane si convince ad andare a riprendersi suo figlio.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE