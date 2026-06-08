Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dall'1 al 7 giugno su Rete 4, Santos torna a sorpresa a palazzo nella speranza di essere riassunto. Tuttavia, scoprirà presto che dopo l'addio di Romulo è arrivato un nuovo capo maggiordomo e questo complica i suoi piani.



A intercedere per lui ci pensano Pia e Ricardo, con quest'ultimo che sarà poi costretto a subire insieme al resto della servitù una serie di drastiche decisioni adottate da Cristobal.



Lope prova in tutti i modi a incastrare il padre di Vera, tuttavia la sua missione si rivela particolarmente insidiosa.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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