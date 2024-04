La promessa, il riassunto della settimana dall'1 al 5 aprile

Negli episodi dell'ultima settimana de La promessa, in onda dall'1 al 5 aprile su Canale 5, Salvador non reagisce bene quando Lope confessa il suo amore per Maria. Beatriz lascia La Promessa, ma non si trattiene nell'esprimere l'astio che prova nei confronti di Martina. Pia e Gregorio iniziano a condividere la camera da letto, ma il russare dell'uomo non lascia riposare Pia. Jana intanto riesce a ritrovare la casa dove ha passato gli ultimi momenti con sua madre e suo fratello, decidendo così di raccontare la verità a Curro. Cruz sorprende la famiglia con il suo ritorno, e lascia intendere di avere altre sorprese in serbo. La baronessa è furiosa perché la marchesa è tornata senza il suo permesso, e si sfoga con Lorenzo. Simona confessa a Candela tutta la verità sui suoi figli, temendo che l'amica non accetti il fatto di avergliela tenuta nascosta. Ma la reazione di Candela non è quella che Simona si aspettava. I nuovi episodi della soap opera spagnola La promessa vanno in onda alle ore 16:40, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE