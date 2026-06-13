Sabato 13 giugno La Promessa va in onda anche in prima serata. La soap opera spagnola dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo ha un nuovo appuntamento che si aggiunge a quello quotidiano, in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 .

Nella puntata di sabato 13 giugno in prima serata, l’arrivo del dottor Guillen, il medico del paese, è fondamentale per la salute della piccola Rafaela, ma ha ripercussioni negative su Simona e Ricardo. Leocadia è profondamente preoccupata per la reputazione compromessa della figlia e insiste nuovamente con Lorenzo affinché risolva la situazione.

Nel frattempo, Curro prosegue la sua personale guerra contro Lorenzo. Un diverbio tra i due costringe Cristóbal a intervenire. Tuttavia, il nuovo maggiordomo capo, noto per la sua severità nei confronti della servitù, è a conoscenza della storia di Curro e lo avverte di non provocare il Capitano de La Mata.

Toño è innamorato di Enora e Manuel diventa il suo confidente, che gli consiglia di fare attenzione nel caso in cui i suoi sentimenti non siano corrisposti. Gli eventi recenti con il medico rafforzeranno ulteriormente la convinzione di Adriano e Catalina che sia giunto il momento di un cambiamento.

La situazione di Rafaela inizia a migliorare grazie al dottor Guillen, il cui coraggio nel prendersi cura di lei ridona speranza a Catalina e Adriano, rafforzando la loro decisione di non cedere alle minacce del barone de Valladares.

Manuel, Enora e Tono brindano al successo del loro motore e si lanciano con entusiasmo nel prossimo progetto. Enora, però, capisce che Manuel è ancora perdutamente innamorato di Jana.

Nel frattempo, Santos confida a Ricardo che sua madre, Ana, lo ha sfruttato per fargli del male, ma non riesce a perdonare Pia per aver messo il becco nella sua famiglia. Cresce l’ansia per Samuel, la cui misteriosa scomparsa lascia Maria Fernandez e Petra con il fiato sospeso. Petra, inoltre, è furiosa dopo aver litigato con il nuovo maggiordomo, che, nonostante i modi cortesi, crea scompiglio tra la servitù.

Leocadia, disgustata, rifiuta la proposta di Lorenzo di sposare Angela. Ricardo informa Pia che Santos continua a serbarle rancore, mentre Curro le esprime la sua gratitudine per tutto ciò che ha fatto per lui. Cristobal convoca Lope per interrogarlo sulla sua passione per la cucina, lasciandolo interdetto dalla sua conoscenza dettagliata del suo percorso come cuoco a la Promessa.

Il barone de Valladares si presenta a palazzo, dove Catalina lo accusa di aver impedito ai medici di visitare la figlia. Lui ammette le sue azioni e li minaccia nuovamente. Lorenzo rimprovera aspramente Curro con pretesti futili, provocando la sua rabbia. Teresa interviene per sedare la situazione, ma il capitano è determinato a vendicarsi e chiede il licenziamento di Curro. Cristobal informa Petra che Lope tornerà a fare il valletto, senza accettare alcun compromesso.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google