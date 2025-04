Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 5 all'11 aprile su Rete 4, Curro non vuole rivelare dove ha nascosto Martina finché non avrà la garanzia che il conte de Ayala non la denuncerà o non la rimanderà in sanatorio. La duchessa de Carril si presenta a palazzo con una scusa per convincere Vera a tornare a casa, ma lei le dice che rimarrà a La Promessa, e le chiede di dimenticarla. Lorenzo dice a Lope che lui e le cuoche non si occuperanno più delle marmellate dopo le lamentele da parte dell'esercito. Cruz va a trovare Catalina nell'hangar e si scusa per quello che definisce "malinteso" con la stampa, e le chiede di tornare a vivere a palazzo. La ragazza decide di accettare, ma nel frattempo vive la fine della storia d'amore con Adriana. Dopo aver parlato con Curro e Margarita, il conte de Ayala accetta di non pretendere che Martina torni al sanatorio o che vada in prigione... ma quando la ragazza torna alla tenuta, il Conte prende una decisione che nessuno si aspettava. Cruz è di cattivo umore, dopo essersi scusata con Catalina e se la prende con tutti, oltre ad aver annullato il concerto che voleva organizzare. Ma Lorenzo gli darà una notizia che peggiorerà ulteriormente la sua giornata. Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE