La Promessa, le anticipazioni del 9 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 9 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà martedì 9 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 9 settembre
Nella puntata di lunedì 8 settembre, Catalina dice ad Alonso che Pelayo non è il padre del suo bambino ma il marchese non le crede. Jana racconta a Manuel i dissapori avuti con Cruz e i suoi sospetti sugli inviti della festa di fidanzamento.
Leggi anche
SERIE TV
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
ENTERTAINMENT
Al Gran Premio di Monza, i riflettori non si sono concentrati solo sulla pista. È stata la fidanzata del pilota della Ferrari a conquistare la scena
Al Gran Premio di Monza, i riflettori non si sono concentrati solo sulla pista. È stata la fidanzata del pilota della Ferrari a conquistare la scena