Scopriamo cosa succederà lunedì 9 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 9 febbraio, Angela vede Catalina uscire dai giardini e allontanarsi nel bosco. Chiama Curro e i due decidono di cercarla, temendo per la sua salute visto il suo stato.
La trovano sola, che grida di dolore, mentre le si rompono le acque e la aiutano a partorire. Dopo aver dato alla luce una bambina qualcosa però sembra non andare per il verso giusto.