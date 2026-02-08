Catalogo
ANTICIPAZIONI08 febbraio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 9 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 9 febbraio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Una scena de La PromessaUna scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà lunedì 9 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 9 febbraio

Nella puntata di lunedì 9 febbraio, Angela vede Catalina uscire dai giardini e allontanarsi nel bosco. Chiama Curro e i due decidono di cercarla, temendo per la sua salute visto il suo stato.

La trovano sola, che grida di dolore, mentre le si rompono le acque e la aiutano a partorire. Dopo aver dato alla luce una bambina qualcosa però sembra non andare per il verso giusto.

