La promessa
ANTICIPAZIONI
07 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni dell'8 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 8 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

La Promessa, Cruz
L'attrice Eva Martin, nei panni della marchesa Cruz, in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà lunedì 8 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'8 settembre

Nella puntata di lunedì 8 settembre, Cruz deve difendersi dalle accuse di Jana sugli inviti della festa di fidanzamento che non ha spedito. La marchesa rimprovera Petra per non averli buttati. Jana sembra non voler più sottostare alle direttive di Cruz e si mostra più decisa che mai.

