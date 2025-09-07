La Promessa, le anticipazioni dell'8 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 8 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà lunedì 8 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni dell'8 settembre
Nella puntata di lunedì 8 settembre, Cruz deve difendersi dalle accuse di Jana sugli inviti della festa di fidanzamento che non ha spedito. La marchesa rimprovera Petra per non averli buttati. Jana sembra non voler più sottostare alle direttive di Cruz e si mostra più decisa che mai.
Leggi anche
SERIE TV
Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca
Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca
SERIE TV
I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit 2 andato in onda il 7 settembre su Canale 5
I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit 2 andato in onda il 7 settembre su Canale 5
SERIE TV
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 7 settembre su Canale 5, è su Mediaset Infinity
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 7 settembre su Canale 5, è su Mediaset Infinity
Fashion
Chiuso il sipario sulla Mostra Internazionale del Cinema, non resta che prendere nota dei trend emersi sul red carpet: abiti couture, look vintage e tendenze trucco e capelli
Chiuso il sipario sulla Mostra Internazionale del Cinema, non resta che prendere nota dei trend emersi sul red carpet: abiti couture, look vintage e tendenze trucco e capelli