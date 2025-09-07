Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
07 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'8 settembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 8 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Eda Ece (Yıldız Argun) in una scena di Forbidden Fruit 2
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 8 settembre dalle 14:30 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'8 settembre

Halit informa Erim, Zehra e Lila della gravidanza di Yildiz, suscitando soprattutto in Erim reazioni negative.

Alihan incarica Hakan di licenziare Hira.

