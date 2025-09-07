Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'8 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 8 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 8 settembre dalle 14:30 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'8 settembre
Halit informa Erim, Zehra e Lila della gravidanza di Yildiz, suscitando soprattutto in Erim reazioni negative.
Alihan incarica Hakan di licenziare Hira.
