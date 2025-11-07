Ana Garces (Jana) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà sabato 8 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'8 novembre

Nella puntata di sabato 8 novembre, Cruz incalza Alonso e lo convince a tendere una trappola a Martina per vendere le terre.

Alonso, inizialmente reticente, accetta, ma lascia che sia Cruz a parlare la quale dice a Martina che, in questi casi, l'unico a decidere è chi detiene la maggioranza delle quote, ovvero, in questo caso, Cruz e Alonso con il 75%. Martina accetta riluttante di vendere i terreni.

