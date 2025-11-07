Nella nuova puntata di sabato 8 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Emre riceve una visita.
Ceyda è sempre più triste per la morte di Yeliz: il dolore la perseguita al punto che le sembra di vederla e sentirla ovunque.
Nel frattempo, Emre riceve al bar la visita di sua cugina Idil, che vorrebbe tornare a lavorare lì. Tuttavia, lui le comunica di aver assunto Bahar e di voler aspettare il suo ritorno.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.