SERIE TV07 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni dell'8 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda sabato 8 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Gokce Eyuboglu (Ceyda) e Ahmet Rifat Sungar (Emre) in una scena de La forza di una donna 2Gokce Eyuboglu (Ceyda) e Ahmet Rifat Sungar (Emre) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di sabato 8 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Emre riceve una visita.

La forza di una donna 2: cosa succede l'8 novembre

Ceyda è sempre più triste per la morte di Yeliz: il dolore la perseguita al punto che le sembra di vederla e sentirla ovunque.

Nel frattempo, Emre riceve al bar la visita di sua cugina Idil, che vorrebbe tornare a lavorare lì. Tuttavia, lui le comunica di aver assunto Bahar e di voler aspettare il suo ritorno.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

