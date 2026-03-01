Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
LA PUNTATA02 marzo 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 2 marzo in streaming

La puntata del 2 marzo di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
Condividi:

La puntata integrale del 2 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 2 marzo

Zumrut in una scena di Segreti di famiglia 3Zumrut in una scena di Segreti di famiglia 3

Parla affronta Aylin per averle chiesto d'indagare sull'automobile di Zumrut.

Intanto, Zumrut dice a Osman che l'unica cosa che cerca è l'amore, non il denaro, e lui si dice disposto a fare qualunque cosa per lei.

Eren confessa a Efe che Ceylin sospetta di lui.

Nel frattempo, la polizia arriva nello studio di Yekta.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video