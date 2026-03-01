La puntata integrale del 2 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì alla domenica, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Parla affronta Aylin per averle chiesto d'indagare sull'automobile di Zumrut.
Intanto, Zumrut dice a Osman che l'unica cosa che cerca è l'amore, non il denaro, e lui si dice disposto a fare qualunque cosa per lei.
Eren confessa a Efe che Ceylin sospetta di lui.
Nel frattempo, la polizia arriva nello studio di Yekta.