Su Mediaset Infinity è possibile approfondire tutte le novità e le nuove regole di Chi vuol essere milionario , nuovamente in onda con un format rinnovato.

Gerry Scotti conduce Chi vuol essere milionario

Chi vuol essere milionario - Il Torneo, chi ha vinto l'1 marzo

I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo durante le qualificazioni, sono Adalisa, Giacomo e Gabriele.

Classificatosi al terzo posto nella prima fase del game show, Gabriele da Grosseto è il primo ad affrontare la scalata verso il milione. Il concorrente di 23 anni è uno studente di giornalismo e fissa il suo "paracadute" a 150mila euro. Marco sbaglia la domanda da 150mila sulla serie The Bing Bang Theory e non riesce a raggiungere il suo traguardo.

Dopo Gabriele, è il turno di Giacomo, avvocato di Dolo. Giacomo mette il suo paracadute a 100mila euro. L'avvocato risponde correttamente alla domanda da 100mila euro utilizzando un solo aiuto durante il suo percorso. Il concorrente risponde correttamente alla domanda da 200mila euro e sceglie di non fermarsi alla domanda da 300mila euro.

Adalisa da Roverchiara, professoressa di storia, italiano e geografia, è la prima classificata alle qualificazioni del torneo. Adalisa arriva a leggere la domanda da 200mila euro, ma non risponde correttamente.

Adalisa non raggiunge il traguardo di Giacomo e così Giacomo diventa il campione della puntata dell'1 marzo di Chi vuol essere milionario e vince 200mila euro.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE