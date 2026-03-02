Catalogo
LA PUNTATA02 marzo 2026

Chi vuol essere milionario - Il Torneo, chi ha vinto la puntata dell'1 marzo

La nuova puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo, andata in onda domenica 1 marzo su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Domenica 15 febbraio su Canale 5 è andata in onda la dodicesima puntata di Chi vuol essere milionario - Il Torneo.

Su Mediaset Infinity è possibile approfondire tutte le novità e le nuove regole di Chi vuol essere milionario, nuovamente in onda con un format rinnovato.

Gerry Scotti conduce Chi vuol essere milionario Gerry Scotti conduce Chi vuol essere milionario

Chi vuol essere milionario - Il Torneo, chi ha vinto l'1 marzo

I tre finalisti, che hanno ottenuto il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo durante le qualificazioni, sono Adalisa, Giacomo e Gabriele.

Classificatosi al terzo posto nella prima fase del game show, Gabriele da Grosseto è il primo ad affrontare la scalata verso il milione. Il concorrente di 23 anni è uno studente di giornalismo e fissa il suo "paracadute" a 150mila euro. Marco sbaglia la domanda da 150mila sulla serie The Bing Bang Theory e non riesce a raggiungere il suo traguardo.

Dopo Gabriele, è il turno di Giacomo, avvocato di Dolo. Giacomo mette il suo paracadute a 100mila euro. L'avvocato risponde correttamente alla domanda da 100mila euro utilizzando un solo aiuto durante il suo percorso. Il concorrente risponde correttamente alla domanda da 200mila euro e sceglie di non fermarsi alla domanda da 300mila euro.

Adalisa da Roverchiara, professoressa di storia, italiano e geografia, è la prima classificata alle qualificazioni del torneo. Adalisa arriva a leggere la domanda da 200mila euro, ma non risponde correttamente.

Adalisa non raggiunge il traguardo di Giacomo e così Giacomo diventa il campione della puntata dell'1 marzo di Chi vuol essere milionario e vince 200mila euro.

