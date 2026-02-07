Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
ANTICIPAZIONI07 febbraio 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'8 febbraio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 8 febbraio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Carlos De Austria (Ricardo) e Joaquin Climent (Romulo) in una scena de La PromessaCarlos De Austria (Ricardo) e Joaquin Climent (Romulo) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà domenica 8 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'8 febbraio

Nella puntata di domenica 8 febbraio, Martina decide di posticipare la data delle nozze con Jacobo, il quale, su consiglio di Lorenzo, pretende di domarne il carattere.

Adriano chiede a Catalina di scegliere quale dovrà essere il loro futuro, promettendole di accettare comunque la sua scelta, mentre Curro e Ángela sembrano essersi arresi ancora una volta al loro amore.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video