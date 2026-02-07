Scopriamo cosa succederà domenica 8 febbraio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 8 febbraio, Martina decide di posticipare la data delle nozze con Jacobo, il quale, su consiglio di Lorenzo, pretende di domarne il carattere.
Adriano chiede a Catalina di scegliere quale dovrà essere il loro futuro, promettendole di accettare comunque la sua scelta, mentre Curro e Ángela sembrano essersi arresi ancora una volta al loro amore.