Scopriamo cosa succederà giovedì 7 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 7 maggio

Nella puntata di giovedì 7 maggio, Manuel e Toño si lasciano sfuggire il ladro dell’hangar e Manuel è sempre più convinto che si tratti di spionaggio.

Curro e Pia aiutano Lope a trovare Vera, ora che conoscono la sua vera identità.

Leocadia e Lisandro annunciano al marchese, a Catalina e a Martina che intendono organizzare una grande festa per celebrare il titolo di conte di Adriano.



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