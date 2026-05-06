Scopriamo cosa succederà giovedì 7 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 7 maggio, Manuel e Toño si lasciano sfuggire il ladro dell’hangar e Manuel è sempre più convinto che si tratti di spionaggio.
Curro e Pia aiutano Lope a trovare Vera, ora che conoscono la sua vera identità.
Leocadia e Lisandro annunciano al marchese, a Catalina e a Martina che intendono organizzare una grande festa per celebrare il titolo di conte di Adriano.