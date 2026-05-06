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La forza di una donna

SERIE TV06 maggio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 7 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda giovedì 7 maggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Seray Kaya (Sirin Sarikadi) in una scena de La Forza di una donna.
Seray Kaya (Sirin Sarikadi) in una scena de La Forza di una donna.

Nella nuova puntata di giovedì 7 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Sirin confessa di aver ucciso Sarp.

La forza di una donna 3: cosa succede il 7 maggio

Il rapporto tra Raif e Ceyda si consolida sempre di più. Fazilet chiede a Bahar il motivo per cui Ceyda ha rifiutato l'anello di Raif.

Sirin viene licenziata da Emre dopo che Nisan, Doruk e Satilmis rivelano tutte le cattiverie.

La tensione esplode quando Arif decide di far ascoltare a Ceyda la registrazione con la confessione di Sirin.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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