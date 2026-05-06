Nella nuova puntata di giovedì 7 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Sirin confessa di aver ucciso Sarp.
Il rapporto tra Raif e Ceyda si consolida sempre di più. Fazilet chiede a Bahar il motivo per cui Ceyda ha rifiutato l'anello di Raif.
Sirin viene licenziata da Emre dopo che Nisan, Doruk e Satilmis rivelano tutte le cattiverie.
La tensione esplode quando Arif decide di far ascoltare a Ceyda la registrazione con la confessione di Sirin.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.