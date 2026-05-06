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Forbidden Fruit

SERIE TV06 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 7 maggio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 7 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Baris Kilic (Kaya Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Baris Kilic (Kaya Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit 3.

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 7 dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 7 maggio

Ender decide di tenere segreta la relazione tra Halit e Leyla.

Yigit comunica la sua partenza per la Svizzera a Ender e Kaya, ma non a Lila. La ragazza teme che Yigit possa innamorarsi di un'altra donna e ha paura di perderlo.

Nel frattempo, Zerrin avverte Yildiz della possibilità che Halit abbia un'amante segreta.

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