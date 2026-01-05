Catalogo
ANTICIPAZIONI05 gennaio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 6 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 6 gennaio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Xavi Lock (Curro) e Arturo Sancho (Manuel) in La Promessa

Scopriamo cosa succederà martedì 6 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 6 gennaio

Nella puntata di martedì 6 gennaio, Leocadia convoca Lope nell'ufficio di Petra perché vuole stabilire un nuovo menu e ascolta le proposte del cuoco, con disappunto di Petra.

Ana rassicura Santos che non si arrenderà fino a che non torneranno a essere una famiglia.

Jacobo dice a Lorenzo e Alonso che Martina non si dedica abbastanza al matrimonio, ma pensa solo agli affari della tenuta.

