Scopriamo cosa succederà martedì 6 gennaio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 6 gennaio, Leocadia convoca Lope nell'ufficio di Petra perché vuole stabilire un nuovo menu e ascolta le proposte del cuoco, con disappunto di Petra.
Ana rassicura Santos che non si arrenderà fino a che non torneranno a essere una famiglia.
Jacobo dice a Lorenzo e Alonso che Martina non si dedica abbastanza al matrimonio, ma pensa solo agli affari della tenuta.