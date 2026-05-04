Scopriamo cosa succederà martedì 5 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 5 maggio

Nella puntata di martedì 5 maggio, mentre Rómulo conferma ad Alonso la sua intenzione di lasciare La Promessa, Leocadia fa visita ad Ángela e, nonostante la trovi provata, rimane ferma nella sua posizione.

Lorenzo suggerisce alla signora che esistono modi più efficaci per affrontare la ribellione della figlia.

Intanto, Leocadia si riappacifica con il duca Lisandro e hanno l'idea di organizzare una festa a La Promessa con la scusa che Catalina e Adriano hanno finalmente accettato il titolo nobiliare offerto loro.



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