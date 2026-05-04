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Forbidden Fruit

SERIE TV04 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 4 maggio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 4 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 4 maggio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 4 maggio

Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Tuvana Turkay (Leyla) in una scena di Forbidden Fruit 3.

Nadir continua ad avvicinarsi a Yildiz anche se lei non fa altro che respingerlo.

La crisi finanziaria di Halit peggiora, mettendo a rischio l'equilibrio della famiglia.

Leyla, accecata dalla gelosia per l'imminente compleanno di Yildiz, alimenta sempre più il suo desiderio di vendetta.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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