La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 4 maggio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Nadir continua ad avvicinarsi a Yildiz anche se lei non fa altro che respingerlo.
La crisi finanziaria di Halit peggiora, mettendo a rischio l'equilibrio della famiglia.
Leyla, accecata dalla gelosia per l'imminente compleanno di Yildiz, alimenta sempre più il suo desiderio di vendetta.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.