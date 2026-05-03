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Racconto di una notte

SERIE TV04 maggio 2026

Racconto di una notte, la puntata del 3 maggio in streaming

Le nuove puntate della serie turca Racconto di una notte, andate in onda domenica 3 maggio, sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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Le puntate di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andate in onda domenica 3 maggio sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 3 maggio di Racconto di una notte.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Racconto di una notte: la trama del 3 maggio

Eren Vurdem (Selim), Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte
Eren Vurdem (Selim), Su Burcu Yazgi Coskun (Canfeza) in una scena di Racconto di una notte

Selim propone a Canfeza di ricominciare da capo e di partire con lui per Istanbul, dove suo padre potrà ricevere le cure migliori, promettendole che se non vorrà sposarlo lui sparirà dalla sua vita.

Canfeza accetta, ma viene portata via da un’infermiera per una TAC. La ragazza finisce in un parcheggio dove la attende Mahir, che la costringe a seguirlo.

Durante la fuga, Canfeza riesce a scappare chiedendo aiuto a una famiglia e facendo perdere le proprie tracce.

Mahir scopre che la madre è stata trasferita dall’ospedale senza il suo consenso e teme un inganno di Selim.

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