La puntata integrale del 4 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Zeynep e Latif si preparano alle nozze, mentre Haziran prova a convincere Poyraz che il loro rapporto può ancora essere recuperato.
Intanto Melisa, seguendo le indicazioni di Gorkem, cambia atteggiamento, lasciando sorpresi Poyraz e Alper, che notano la trasformazione.