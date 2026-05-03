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Be My Sunshine

SERIE TV04 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 4 maggio in streaming

La puntata del 4 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 4 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 4 maggio

Ayca Aysin Turan (Haziran), Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran), Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine

Zeynep e Latif si preparano alle nozze, mentre Haziran prova a convincere Poyraz che il loro rapporto può ancora essere recuperato.

Intanto Melisa, seguendo le indicazioni di Gorkem, cambia atteggiamento, lasciando sorpresi Poyraz e Alper, che notano la trasformazione.

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