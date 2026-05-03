Negli episodi della serie turca Racconto di una notte, andati in onda domenica 3 maggio e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Selim chiede a Canfeza di ricominciare e di partire con lui per Istanbul, promettendole di sparire se lei non vorrà sposarlo.
La ragazza accetta, ma viene ingannata e successivamente rapita da Mahir.
Mahir scopre che sua madre è stata portata via dall’ospedale. Mahir decide di portare Canfeza dalla sua famiglia: quando annuncia che sposerà Canfeza, scoppia il caos.
Dopo aver scoperto che sua madre è stata rinchiusa in casa, Mahir si scontra con i nonni. Afet decide così che Mahir, Sureyya e Canfeza vivranno tutti insieme.
Nel video qui sopra, il riassunto della puntata de Racconto di una notte andata in onda il 3 maggio su Canale 5.