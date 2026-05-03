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Racconto di una notte

SERIE TV03 maggio 2026

Racconto di una notte, il riassunto delle puntate del 3 maggio

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Racconto di una notte andati in onda il 3 maggio su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
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Negli episodi della serie turca Racconto di una notte, andati in onda domenica 3 maggio e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Selim chiede a Canfeza di ricominciare e di partire con lui per Istanbul, promettendole di sparire se lei non vorrà sposarlo.

La ragazza accetta, ma viene ingannata e successivamente rapita da Mahir.

Mahir scopre che sua madre è stata portata via dall’ospedale. Mahir decide di portare Canfeza dalla sua famiglia: quando annuncia che sposerà Canfeza, scoppia il caos.

Dopo aver scoperto che sua madre è stata rinchiusa in casa, Mahir si scontra con i nonni. Afet decide così che Mahir, Sureyya e Canfeza vivranno tutti insieme.

Nel video qui sopra, il riassunto della puntata de Racconto di una notte andata in onda il 3 maggio su Canale 5.

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