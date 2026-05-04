Beautiful, le trame della settimana dall'11 al 17 maggio

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 11 a domenica 17 maggio, a Montecarlo, l’aria è elettrica per il Global Fashion Summit. Brooke, affiancata da Ridge, è pronta a rilanciare la linea Brooke’s Bedroom. Superata l’emozione iniziale, abbraccia il suo ruolo di icona mondiale, portando avanti un messaggio di bellezza senza tempo. Accolta calorosamente dallo staff, riceve anche l’omaggio pubblico di Ridge, che la celebra come una donna speciale e coraggiosa. Il video promozionale conquista subito il pubblico internazionale.



A Los Angeles, però, Steffy assiste con amarezza all’evento, rimasta in città dopo aver dimenticato il passaporto. Confida a Finn e Carter il suo crescente disagio per il successo delle Logan. Intanto, Hope è sorpresa da Katie mentre fantastica su Finn.



Sul fronte personale, la tensione esplode tra Luna e Poppy. La scoperta dello zaino di Tom riaccende accuse dolorose e sospetti inquietanti, mentre Poppy nega ogni colpa e ribadisce una verità che Luna fatica ad accettare.

Davanti a stampa e fan, Brooke celebra il suo ritorno come volto della nuova collezione, ricordando i successi passati e presentando l’evento come un nuovo inizio. Ridge la sostiene con entusiasmo, sicuro che il pubblico risponderà positivamente.

Alla Forrester Creations, Steffy, Hope, Katie, Carter e Zende seguono con ansia l’andamento del lancio. I primi riscontri mediatici sono ottimi, ma Steffy invita alla prudenza: non basta l’entusiasmo sui social, servono le vendite. Hope e Katie difendono Brooke, convinte che il suo carisma e la sua storia garantiscano il successo. Carter, più pragmatico, ribadisce la necessità di numeri solidi. A Montecarlo, i fan accolgono Brooke con affetto e il video promozionale diventa virale.

Brooke e Ridge partono da Montecarlo carichi di felicità e entusiasmo per il successo ottenuto dal rilancio della linea “Brooke’s Bedroom”. Durante il volo di ritorno, Brooke ringrazia Ridge per averla incoraggiata e spinta a fare il servizio fotografico, nonostante le sue resistenze dovute all’età, permettendole di trasmettere un così forte messaggio di autodeterminazione a tutte le donne, a prescindere dalla bellezza e dalla giovinezza.

Ridge ribadisce che il risultato esaltante è tutto merito del suo carisma e della sua gioia di vivere. Ridge si dichiara felice di averla sempre al proprio fianco, nella vita e nel lavoro, e si augura di non perderla mai. Alla Forrester, Steffy, Hope e Carter guardano increduli i risultati della campagna mediatica. Il sito internet è addirittura andato in tilt per i troppi contatti e le vendite sono in continuo aumento.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

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