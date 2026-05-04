La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 5 dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
La tensione tra Leyla e Halit aumenta quando la ragazza gli annuncia di voler lasciare la casa e chiudere la loro relazione, non vuole creare problemi alla sua famiglia.
Ender e Kaya propongono a Yigit di trasferirsi in Svizzera per portare avanti il suo percorso di studi.