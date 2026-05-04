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Forbidden Fruit

SERIE TV04 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 5 maggio

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 5 maggio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Hakan Karahan (Nadir Kilic) in una scena di Forbidden Fruit 3
Hakan Karahan (Nadir Kilic) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 5 dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 5 maggio

La tensione tra Leyla e Halit aumenta quando la ragazza gli annuncia di voler lasciare la casa e chiudere la loro relazione, non vuole creare problemi alla sua famiglia.

Ender e Kaya propongono a Yigit di trasferirsi in Svizzera per portare avanti il suo percorso di studi.

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