Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 maggio durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.



Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 3: le trame dall'11 al 17 maggio

Yildiz accetta l’offerta di lavoro di Nadir come presentatrice del meteo. Intanto, Leyla viene invitata a cena da Halit alla villa, dove conoscerà i suoi figli.

Ender punta il dito contro Sahika, accusandola di aver nascosto l’hard disk che Nadir gli aveva consegnato. Poco dopo, però, Kaya lo trova nella cassaforte e sospetta che sia un’astuzia della moglie per seminare zizzania tra lui e la sorella.

Ender e Nadir organizzano una festa a sorpresa per il compleanno di Yildiz.

Sahika e Leyla incontrano Yildiz e Zehra in un locale. Sahika rivela a Yildiz che Leyla è incinta di Halit. Furiosa, Yildiz irrompe nell’ufficio dove Nadir e Halit sono in riunione e, con tutti presenti, accetta la proposta di matrimonio di Nadir.

Ender confida ad Halit che è stata Sahika a spifferare a Yildiz della gravidanza. Nel frattempo, Yildiz si trova di fronte a due offerte allettanti per la vendita della sua attività di purea di mele da parte di due aziende di spicco.

Ender cerca di spiegare a Nadir che sarà un’impresa ardua convincere Yildiz a sposarlo, ora che sta per diventare ricca e indipendente.

Halit, furibondo con Leyla per aver scoperto il suo tentativo di corrompere il medico affinché testimoniasse il falso, la insegue e le dice di non volerla più vedere.

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