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Forbidden Fruit

SERIE TV04 maggio 2026

Forbidden Fruit 3, le trame della settimana dall'11 al 17 maggio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
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Talat Bulut (Halit Argun), Kuzey Gezer (Halit Can Argun) e Eda Ece (Yildiz Yilmaz) in una scena di Forbidden Fruit 3
Talat Bulut (Halit Argun), Kuzey Gezer (Halit Can Argun) e Eda Ece (Yildiz Yilmaz) in una scena di Forbidden Fruit 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 maggio durante i prossimi episodi della terza stagione di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 3: le trame dall'11 al 17 maggio

Yildiz accetta l’offerta di lavoro di Nadir come presentatrice del meteo. Intanto, Leyla viene invitata a cena da Halit alla villa, dove conoscerà i suoi figli.

Ender punta il dito contro Sahika, accusandola di aver nascosto l’hard disk che Nadir gli aveva consegnato. Poco dopo, però, Kaya lo trova nella cassaforte e sospetta che sia un’astuzia della moglie per seminare zizzania tra lui e la sorella.

Ender e Nadir organizzano una festa a sorpresa per il compleanno di Yildiz.

Sahika e Leyla incontrano Yildiz e Zehra in un locale. Sahika rivela a Yildiz che Leyla è incinta di Halit. Furiosa, Yildiz irrompe nell’ufficio dove Nadir e Halit sono in riunione e, con tutti presenti, accetta la proposta di matrimonio di Nadir.

Ender confida ad Halit che è stata Sahika a spifferare a Yildiz della gravidanza. Nel frattempo, Yildiz si trova di fronte a due offerte allettanti per la vendita della sua attività di purea di mele da parte di due aziende di spicco.

Ender cerca di spiegare a Nadir che sarà un’impresa ardua convincere Yildiz a sposarlo, ora che sta per diventare ricca e indipendente.

Halit, furibondo con Leyla per aver scoperto il suo tentativo di corrompere il medico affinché testimoniasse il falso, la insegue e le dice di non volerla più vedere.

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