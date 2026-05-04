Nella nuova puntata di martedì 5 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Arif registra di nascosto la conversazione e la porta a Kismet, chiedendole aiuto per incastrare Sirin.
Kismet spiega che, per incastrare Sirin, servono prove più concrete. Poi confessa di essere coinvolta nei traffici di Cem e di essere pronta a fuggire con lui per evitare ritorsioni.
Tuttavia, decide di rimandare la partenza per aiutare a risolvere la situazione di Sirin.