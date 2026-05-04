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La forza di una donna

SERIE TV04 maggio 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 5 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda martedì 5 maggio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Feyyaz Duman (Arif), Seray Kaya (Sirin) in una scena di La forza di una donna
Feyyaz Duman (Arif), Seray Kaya (Sirin) in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata di martedì 5 maggio della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Arif registra di nascosto la conversazione e la porta a Kismet, chiedendole aiuto per incastrare Sirin.

La forza di una donna 3: cosa succede il 5 maggio

Kismet spiega che, per incastrare Sirin, servono prove più concrete. Poi confessa di essere coinvolta nei traffici di Cem e di essere pronta a fuggire con lui per evitare ritorsioni.

Tuttavia, decide di rimandare la partenza per aiutare a risolvere la situazione di Sirin.

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