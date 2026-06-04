Scopriamo cosa succederà venerdì 5 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 5 maggio, Curro racconta a Lope di aver scoperto un elemento che potrebbe dimostrare il coinvolgimento di Lorenzo nel suo tentato omicidio e decide di affrontarlo.
Nel frattempo, Petra e Maria cercano notizie di Samuel contattando il vescovado, ma vengono sorprese da Cristobal.
Catalina è in ansia per la febbre della figlia, mentre Alonso non riesce a trovare un medico.
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