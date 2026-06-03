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La promessa

ANTICIPAZIONI03 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 4 giugno

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 4 giugno su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 4 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 4 giugno

Maria Castro (Pia) in una scena di La Promessa
Maria Castro (Pia) in una scena di La Promessa

Nella puntata di giovedì 4 maggio, Curro racconta a Lope di aver scoperto un elemento che potrebbe dimostrare il coinvolgimento di Lorenzo nel suo tentato omicidio e decide di affrontarlo.

Nel frattempo, Petra e Maria cercano notizie di Samuel contattando il vescovado, ma vengono sorprese da Cristobal.

Catalina è in ansia per la febbre della figlia, mentre Alonso non riesce a trovare un medico.

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