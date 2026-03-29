Enrique Fortun (Lope) in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà lunedì 30 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 30 marzo

Nella puntata di lunedì 30 marzo, Romulo chiede perdono a tutti per il suo comportamento e decide che è giunto il momento di chiarirsi con Emilia. Eugenia sconvolge Curro e l'infermiera decidendo di trasferirsi nella camera da letto del marito, ma poi scompare senza lasciare traccia.

La servitù la cerca ovunque, ma anche se non si trova, Lorenzo non vuole che si avverta la Guardia Civile.

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