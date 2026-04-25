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La promessa

ANTICIPAZIONI25 aprile 2026

La Promessa, le anticipazioni del 26 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 26 aprile su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Manuel Regueiro (Alonso Lujan) in una scena de La Promessa.
Manuel Regueiro (Alonso Lujan) in una scena de La Promessa.

Scopriamo cosa succederà domenica 26 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 26 aprile

Nella puntata di domenica 26 aprile, Adriano e Catalina sono sconcertati dal titolo nobiliare offertogli da Lisandro.

Leocadia è riuscita ad allontanare Ángela da La Promessa per consentirle di riprendere gli studi a Zurigo.

Manuel risponde alla persona interessata all'acquisto dei motori, accettando l'offerta, e racconta a Simona la storia della sua visita a Jana al cimitero.

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