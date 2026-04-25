Scopriamo cosa succederà domenica 26 aprile nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 26 aprile, Adriano e Catalina sono sconcertati dal titolo nobiliare offertogli da Lisandro.
Leocadia è riuscita ad allontanare Ángela da La Promessa per consentirle di riprendere gli studi a Zurigo.
Manuel risponde alla persona interessata all'acquisto dei motori, accettando l'offerta, e racconta a Simona la storia della sua visita a Jana al cimitero.