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Forbidden Fruit

SERIE TV25 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 26 aprile

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda domenica 26 aprile su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Safak Pekdemir (Zehra Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.
Safak Pekdemir (Zehra Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3.

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 26 aprile dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 26 aprile

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