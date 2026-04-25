Nella nuova puntata di domenica 26 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar ripaga il suo debito.
Buket, l'ex fidanzata di Raif, viene a casa a trovarli e Ceyda nasconde a stento la sua gelosia.
Intanto, Enver riesce a vendere il terreno della casa bruciata e, nonostante Sirin sia fortemente contraria, cede a Bahar la sua parte di eredità. Bahar usa quei soldi per ripagare il suo debito.
La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.