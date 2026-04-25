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La forza di una donna

SERIE TV25 aprile 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 26 aprile

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda domenica 26 aprile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Seray Kaya (Şirin Sarikad) in una scena di La forza di una donna
Seray Kaya (Şirin Sarikad) in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata di domenica 26 aprile della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, Bahar ripaga il suo debito.

La forza di una donna 3: cosa succede il 26 aprile

Buket, l'ex fidanzata di Raif, viene a casa a trovarli e Ceyda nasconde a stento la sua gelosia.

Intanto, Enver riesce a vendere il terreno della casa bruciata e, nonostante Sirin sia fortemente contraria, cede a Bahar la sua parte di eredità. Bahar usa quei soldi per ripagare il suo debito.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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