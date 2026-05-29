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La promessa

ANTICIPAZIONI29 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 30 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 30 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 30 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 30 maggio

Manuel Regueiro (Alonso Lujan) in una scena de La Promessa
Manuel Regueiro (Alonso Lujan) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 30 maggio, Leocadia discute con Lorenzo riguardo Angela. Don Cristobal parla con Curro e gli dice che il fatto che sia figlio di Alonso non lo influenzerà.

Petra si lamenta con Leocadia del fatto che Cristobal gli abbia detto che dovrà autorizzare ogni sua decisione.

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