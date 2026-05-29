Scopriamo cosa succederà sabato 30 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 30 maggio, Leocadia discute con Lorenzo riguardo Angela. Don Cristobal parla con Curro e gli dice che il fatto che sia figlio di Alonso non lo influenzerà.
Petra si lamenta con Leocadia del fatto che Cristobal gli abbia detto che dovrà autorizzare ogni sua decisione.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google