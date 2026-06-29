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La promessa

ANTICIPAZIONI29 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 30 giugno

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 30 giugno su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà martedì 30 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Maria Castro (Pia) in una scena de La Promessa
Maria Castro (Pia) in una scena de La Promessa

La Promessa, le anticipazioni del 30 giugno

Nella puntata di martedì 30 giugno, sboccia l'amore tra Curro e Ángela, ma questo non gli impedisce di accettare dolorosamente la fine di un capitolo della sua vita.

Il conflitto tra Martina e Catalina continua e i due non riescono a chiarirsi.

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