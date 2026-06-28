Scopriamo cosa succederà lunedì 29 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 29 giugno, l'amore tra Curro e Ángela sboccia, ma questo non gli impedisce di accettare dolorosamente la fine di un capitolo della sua vita.
Il conflitto tra Martina e Catalina continua e i due non riescono a chiarirsi.
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